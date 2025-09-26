Алматыда 6 жастағы балаға қол көтерген экс-қоғамдық кеңес мүшесіне үкім шықты
Алматыда ойын бөлмесінде 6 жасар балаға қол көтеру оқиғасы бойынша сот үкімі шықты. Айыпталған ер адам қоғамдық жұмысқа тартылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2025 жылғы 26 қыркүйекте адвокат Жанна Уразбахова мәлім еткендей, Алматы қаласы Медеу аудандық сотында бұрынғы қоғамдық кеңес мүшесіне қатысты үкім шығарылды. Ол мейрамханадағы балалар ойын бөлмесінде кішкентай баланы ұрған болатын.
"Сотта ол кінәсін мойындаған жоқ, дегенмен сараптама қорытындылары, куәгерлердің айғақтары және бейнежазба бар еді. Сот оған 100 сағат қоғамдық жұмыс жазасын тағайындады! Сондай-ақ, сот біздің азаматтық талабымызды қанағаттандырды – яғни адвокат шығындарын, медициналық көмекке кеткен қаражат пен моральдық зиян үшін өтемақы өндіріп берді", – деді адвокат Уразбахова.
Оқиға 2025 жылғы 4 мамырда болған. Алматыдағы мейрамханалардың біріндегі балалар ойын бөлмесінде, сол кездегі қоғамдық кеңес мүшесі әрі кәсіпкер екі рет 6 жасар баланы ұрған. Бұл әрекет бейнебақылау камераларына жазылып қалған.
Оқиға бойынша полиция қылмыстық іс қозғаған. Ал ер адам өз әрекетін "басқа балалар оның баласын жылатып қойған, сол себепті эмоциялық реакция болды" деп түсіндірген.
