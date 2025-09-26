Алматыда полицейдің күдіктінің қалтасына бірдеңе салғаны туралы бейне тарады – ПД пікір білдірді
2025 жылғы 26 қыркүйек күні таңертең әлеуметтік желілерде Алматыда ұсталған адамның қалтасына полицей бірдеңе салып жатқан сәті түсірілген видео тарады. Көпшілік арасында полицейдің қалтаға "бірдеңе тастап жібергені", яғни ақпаратты қолдан жасап, айып тағуға тырысқаны жайлы күдік туды.
Видео сипаттамасына сәйкес, оқиға 2025 жылғы 25 қыркүйекте Алматы қаласындағы "Думан-2" ықшамауданында болған.
Алматы қалалық Полиция департаменті (ПД) аталған видеоға қатысты ресми түсініктеме берді.
Олардың айтуынша, полиция қызметкерлері оқиға орнына пәтерді тәуліктік жалға алып, ақысын төлемеген деген шағым бойынша барған.
"Тексеру барысында екі азамат ұсталды: бірі – кәмелетке толмаған, екіншісі – ересек адам. Кәмелетке толмаған бала ата-анасына тапсырылып, оларға баланы дұрыс тәрбиелемегені үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Ересек азамат мас күйде болған және полиция қызметкерлерінің заңды талабына бағынбаған. Бұл құқықбұзушылықтар үшін ол жауапкершілікке тартылды", – делінген ПД хабарламасында.
Сонымен қатар, Полиция департаменті бұл азаматтың нашақорлық немесе есірткі сақтау дерегі бойынша ұсталғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды деп нақтылады.
"Видео кадрларында полиция қызметкерінің ұстау кезінде ер адамның қалтасынан түсіп қалған жеке затты қайтадан өзіне қайтарып жатқаны түсірілген. Ешқандай тыйым салынған заттар қалтасына "қалтаға салып жіберілмеген", – деп мәлімдеді ПД.
Полиция департаменті сондай-ақ, жалған ақпарат таратқандар заң алдында жауап беретінін ескертті.
