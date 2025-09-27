#Қазақстан
Қоғам

Қостанай тұрғындарына 27 қыркүйекте билік нұсқауларын орындау ескертілді

Қостанай тұрғындарына 27 қыркүйекте билік нұсқауларын орындау ескертілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.09.2025 13:37
2025 жылғы 27 қыркүйекте Қостанай қаласы мен Қостанай облысында антитеррорлық оқу-жаттығу өтеді. Шара барысында террористік тұрғыдан осал нысандардағы жағдайдың дамуының әртүрлі сценарийлеріне жедел әрекет ету мәселелері пысықталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты Қостанай облыстық терроризмге қарсы жедел штабы азаматтарды оқу-жаттығу іс-шараларына түсіністікпен қарауға, көлік пен халық қозғалысына қойылуы мүмкін уақытша шектеулерге сабырлы болуға шақырды.

"Қауіпсіздік шараларын сақтауды және мемлекеттік органдар қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды сұраймыз", - делінген облыстық терроризмге қарсы жедел штаб хабарламасында.

Сонымен қатар тұрғындарға ресми ақпарат көздеріне сүйеніп, жалған мәлімет таратпау ескертілді.

Айдос Қали
