Алматыдағы Манас көшесінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі
Мыңбаев көшесіндегі құбыр желілерін ауыстыру жұмыстарына байланысты Манас көшесінде, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің арасындағы аумақта, 29 қыркүйек сағат 22:00-ден 30 қыркүйек сағат 08:00-ге дейін қозғалыс шектеледі.
Аталған шектеу жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жөндеу жұмыстарын сапалы атқару мақсатында енгізіледі.
Қазіргі уақытта Мыңбаев көшесінде суық су желілерін жаңғырту жалғасып отыр. Жоба ауданның 50 мыңнан астам тұрғынын сенімді әрі тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Еске сала кетейік, қозғалысты шектеу туралы барлық ақпарат Almaty.kz сайтында, @AlmatyJoly Telegram арнасында, аудан әкімдіктерінің және басқармалардың әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS пен "Яндекс карталар" қосымшаларында жарияланады.