#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Қоғам

Алматыдағы Манас көшесінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, ремонт дорог, ремонт дороги, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 11:02 Фото: Zakon.kz
29 қыркүйектен 30 қыркүйекке қараған түні Бостандық ауданында автокөлік қозғалысына уақытша шектеу енгізіледі. Бұл туралы "Алматы Су" кәсіпорны хабарлады.

Мыңбаев көшесіндегі құбыр желілерін ауыстыру жұмыстарына байланысты Манас көшесінде, Абай даңғылы мен Сәтбаев көшесінің арасындағы аумақта, 29 қыркүйек сағат 22:00-ден 30 қыркүйек сағат 08:00-ге дейін қозғалыс шектеледі.

Аталған шектеу жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, жөндеу жұмыстарын сапалы атқару мақсатында енгізіледі.

Қазіргі уақытта Мыңбаев көшесінде суық су желілерін жаңғырту жалғасып отыр. Жоба ауданның 50 мыңнан астам тұрғынын сенімді әрі тұрақты ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Еске сала кетейік, қозғалысты шектеу туралы барлық ақпарат Almaty.kz сайтында, @AlmatyJoly Telegram арнасында, аудан әкімдіктерінің және басқармалардың әлеуметтік желілерінде, сондай-ақ 2GIS пен "Яндекс карталар" қосымшаларында жарияланады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда екі күн түнгі уақытта Омаров көшесінің бірқатар бөлігі жабылады
16:50, 26 қыркүйек 2025
Алматыда екі күн түнгі уақытта Омаров көшесінің бірқатар бөлігі жабылады
Алматыдағы Жандосов көшесінде бірнеше күн қатарынан түнгі уақытта жол қозғалысы шектеледі
23:07, 11 қыркүйек 2025
Алматыдағы Жандосов көшесінде бірнеше күн қатарынан түнгі уақытта жол қозғалысы шектеледі
Алматыда Салықов көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
14:43, 29 тамыз 2025
Алматыда Салықов көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: