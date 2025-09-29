#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Қоғам

Қостанай облысында полиция жол жиегіне түсіп кеткен 9 автокөлікті шығарды

Қолайсыз ауа райы азаматтарды әбігерге түсірді. Қостанай қаласында, сондай-ақ Қостанай, Меңдіқара және Фёдоров аудандарында таңертеңнен бастап қар аралас жаңбыр жауды., сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2025 11:28 Сурет: ҚР ІІМ
Қолайсыз ауа райы азаматтарды әбігерге түсірді. Қостанай қаласында, сондай-ақ Қостанай, Меңдіқара және Фёдоров аудандарында таңертеңнен бастап қар аралас жаңбыр жауды.

Ауа температурасының нөлден жоғары болуына қарамастан, жолдарда көлік жүргізуге қар мен судың араласуы, бірқатар жол-көлік оқиғасына себеп болды.

Ауа райының нашарлауына байланысты патрульдік полиция қызметкерлері күшейтілген қызмет тәртібіне көшті.

Ерекше назар Қарабалық ауданына бағытталған KAZ-03 Қостанай – Алматы – Екатеринбург республикалық автожолына аударылды. Таңғы сағат 6:00-ден 10:00-ге дейін жол шетіндегі сайдан тоғыз автокөлік шығарылды. Мәселен, жолдың бір учаскесінде Alphard және Volkswagen көліктерінің жүргізушілері рөлге ие бола алмай, жолдан шығып кеткен. Оларға патрульдік полиция қызметкерлері көмектесіп, қасынан өтіп бара жатқан жүк көлігі мен бейжай қарамаған жүргізушілердің көмегімен көліктерді қар құрсауынан алып шықты. Сонымен қатар тәртіп сақшылары профилактикалық жұмыстарды күшейтті.

Бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік желілер арқылы және қала маңындағы жол аймақтарында жүргізушілерге нашар көріну жағдайында және тайғақ жолда жол ережелерін сақтаудың маңыздылығы туралы ескертулер жасалды.

Бұдан бөлек, қатты жел кезінде полиция қызметкерлері көліктерді ағаштарға жақын қоймауға шақырды. Тек бүгіннің өзінде полицияға осындай 10 хабарлама түсті. Мысалы, Абай даңғылындағы тұрғын үй ауласында Exeed автокөлікке ағаш құлаған.

Ұқсас жағдай Павлов көшесінде де болып, JAC көлігіне зиян келтірген. Екі жағдайда да полиция қызметкерлері материал жинап, келтірілген шығынға баға берілуде, нәтижесінде процессуалдық шешім қабылданады. Полиция жүргізушілерге ауа райы болжамын алдын ала тексеріп, сапар бағытын соған сәйкес түзетуді қатаң ұсынады.

Қала ішінде — жаяу жүргіншілер өткелдеріне жақындағанда жылдамдықты азайту, арақашықтықты сақтау, күрт манёвр жасамау қажет. Ал трассада — жылдамдықты асырмай, басып озу және басқа да манёвр алдында жағдайды мұқият бағалау ұсынылады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
-20°С дейін аяз түсіп, қалың қар жауады: әкімдік алматылықтарға үндеу жасады
13:16, 11 желтоқсан 2023
-20°С дейін аяз түсіп, қалың қар жауады: әкімдік алматылықтарға үндеу жасады
Қаңтар оқиғасының хронологиясы: 2022 жылдың қаңтарында Қазақстан аймақтарында не болды
13:39, 05 қаңтар 2023
Қаңтар оқиғасының хронологиясы: 2022 жылдың қаңтарында Қазақстан аймақтарында не болды
Жамбыл облысында жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр
15:58, 24 тамыз 2022
Жамбыл облысында жол жөндеу жұмыстары қарқынды жүріп жатыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: