Елімізде банк картасын бергені үшін қылмыстық жаза қарастырылмақ
Фото: Zakon.kz
Астана қаласының прокуроры Нұрислам Балтабеков 29 қыркүйекте елордалық коммуникациялар орталығында өткен брифинг барысында дропперлікпен күреске қатысты негізгі заңнамалық өзгерістер туралы айтып берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, еліміздің Қылмыстық кодексіне жаңа 232-1-бап енгізілді: "Банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралдарына қолжетімділікті заңсыз беру, тапсыру және иелену, сондай-ақ заңсыз төлемдер мен (немесе) ақша аударымдарын жасау" деп аталады.
Прокурордың түсіндіруінше, бұл бапта үш түрлі заңсыз әрекет қарастырылған:
- Өзінің банктік шотына, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралына үшінші тұлғаға қолжетімділік беру немесе оларды материалдық сыйақы үшін үшінші тұлғаның пайдалануына заңсыз тапсыру;
- Банктік шотты, төлем құралын немесе сәйкестендіру құралын пайдаланып, үшінші тұлғаның пайдасына немесе мүддесіне төлемдер мен ақша аударымдарын жүзеге асыру (материалдық сыйақы үшін);
- Заңсыз төлемдер мен ақша аударымдарын жасау мақсатында банктік шотқа, төлем құралына немесе сәйкестендіру құралдарына қолжетімділікті заңсыз иелену.
"Қарапайым тілмен айтқанда, банктік картаны беру, аударымдар жасау және бөтен карталарға заңсыз қолжетімділік алғаны үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Бұл – формальды құрамдағы қылмыс, яғни картаны бергені немесе байымақ ниетпен аударым жасағаны анықталса, зиян келтірілген-келтірілмегеніне қарамастан, адам қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін", – деді Балтабеков.
Сондай-ақ, жаза ауырлататын жағдайлар да қарастырылған, олар алынған немесе уәде етілген сыйақының көлеміне байланысты болады:
- айтарлықтай мөлшер – 200 АЕК,
- ірі мөлшер – 500 АЕК.
Бап бойынша санкциялар мыналарды қамтиды:
- 160 АЕК мөлшерінде айыппұл, – сол мөлшерде түзету жұмыстары,
- 50 тәулікке дейін қамауға алу, – мүлкін тәркілеумен 7 жылға дейін бас бостандығын шектеу немесе бас бостандығынан айыру.
"Алайда, егер адам бұл құқық бұзушылықты бірінші рет жасап, өз еркімен құқық қорғау органдарына хабарлап, оның әшкереленуіне немесе жолын кесуге белсенді түрде көмектессе, егер оның әрекетінде басқа қылмыстық құқық бұзушылық белгілері болмаса, қылмыстық жауапкершіліктен босатылады", – деп толықтырды прокурор.
Бұған дейін Қазақстанда жаңғыртудан өткен базарларда жалдау ақысы өсуі мүмкін екенін жазған болатынбыз.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript