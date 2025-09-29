Қазақстанда жаңғыртудан өткен базарларда жалдау ақысы өсуі мүмкін
2025 жылғы 29 қыркүйекте өткен брифингте Сауда комитеті төрағасының орынбасары Ернұр Жаутықбаев базарлар жаңғыртылғаннан кейін сауда орындарын жалға алу ақысы қымбаттай ма деген сұраққа жауап берді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Ернұр Жаутықбаевтың айтуынша, қазіргі таңда базарлардың 60%-дан астамы жаңғырту жұмыстарын жүргізіп жатыр немесе аяқтауға жақын.
Осыған байланысты журналистер базарларды жаңарту жұмыстары жалдау ақысының өсуіне әсер ете ме деген сұрақ қойды.
"Бүгінгі таңда Ішкі сауда қағидалары мен заңнамалар аясында біз бір жыл ішінде модернизация жүргізілген жағдайда жалдау ақысын көтеруге болмайтынын нақты көрсеттік. Бір жыл өткеннен кейін ғана жалдау шарттарын өзгертуге болады," – деп түсіндірді спикер.
Сонымен қатар, оның айтуынша, бірқатар жаңғыртылған базар иелері түрлі жеңілдіктер ұсынып жатыр.
Атап айтқанда, кейбірі саудагерлерге 3–4 айға жалдау төлемінен демалыс беруде.
Бұған дейін Қызылорда облысында ірі есірткі алқабы жойылғанын жазған болатынбыз.
