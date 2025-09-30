Қазақстан Еуразиядағы маңызды транзиттік хаб ретіндегі орнын нығайтып келеді – Руслан Желдібай
Сурет: akorda.kz
Қазақстан президентінің көмекшісі – мемлекет басшысының баспасөз хатшысы Руслан Желдібай Достық – Мойынты теміржолының екінші желісінің іске қосылуына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, бүгін, 2025 жылғы 30 қыркүйекте, Мемлекет басшысы Достық – Мойынты теміржол магистралінің екінші жолдарын ресми түрде іске қосты.
"Президент Қасым-Жомарт Тоқаев салтанатты іс-шарада сөйлеген сөзінде аталған бағыт бойынша көлік қатынасының басталуын тарихи оқиға деп бағалады. Шын мәнінде, стратегиялық жобаның сәтті жүзеге асуы ел экономикасына зор серпін береді. Қазақстан Еуразиядағы маңызды көлік-транзит хабы ретіндегі позициясын нығайта түседі." Руслан Желдібай
Жаңа жол Қазақстанның Қытай мен Еуропа арасында теміржолмен жүк тасымалдаудағы жетекші рөлін күшейтеді.
Экспорттық тауар жеткізу мерзімі айтарлықтай қысқарады. "Достық – Алашаңқай" шекара өткелі арқылы жүк тасымалының көлемі бес есе өседі. Аталған бағыт бір тәулікте өткізе алатын пойыздар саны 12-ден 60 жұпқа дейін ұлғаяды. Контейнермен жүк тасымалының жылдамдығы тәулігіне 1500 шақырымға дейін артады. Руслан Желдібай
Жоба ТрансҚазақстан теміржол дәлізін қалыптастырудың бастапқы бөлігі ретінде еліміздің транзиттік әлеуетін елеулі түрде нығайтады.
"Айта кету керек, жоба ел экономикасына қосымша мультипликативті тұрғыдан әсер етеді. Құрылыс барысында отандық зауыттардан 113 мың тоннадан астам рельс пен 1,6 миллион темір-бетон шпал сатып алынды. Қызметтер мен тауарлардың қазақстандық үлесі 85 пайызға жетті. Ауқымды жобаға 1500-ден аса арнаулы құрылыс техникасы, 3 мың жұмысшы жұмылдырылып, шағын және орта бизнестің 7 мың өкілі атсалысты." Руслан Желдібай
Сауатты жоспарлау мен құрылысшылардың табанды еңбегінің арқасында теміржол желісі белгіленген мерзімінен екі жыл бұрын аяқталды.
"Мемлекет басшысының транзиттік әлеуетімізді кеңейту жөніндегі тапсырмасын жүзеге асыру жалғасады. Бүгінде бірнеше магистральдің құрылысы мен жаңғырту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Атап айтқанда, Бақты – Аягөз, Мойынты – Қызылжар, Алтынкөл – Жетіген жобалары жүзеге асырылуда. Сондай-ақ ел аумағында үш мың шақырымға жуық теміржол жөнделуде."Руслан Желдібай
2025 жылғы 19 тамызда "Қазақстан темір жолы" ҰК" АҚ басқарма төрағасы Талғат Алдыбергенов 2030 жылдың соңына дейін жолаушылар вагондары паркі толық жаңартылатынын мәлімдеді.
