"Реал Мадрид" Алматыдағы қонақүйге қанша қаражат төледі
Алматыға УЕФА Чемпиондар лигасы аясындағы ойынға келген "Реал Мадрид" футбол клубы InterContinental қонақүйіне тоқтағаны белгілі. Осыдан кейін қонақүйдің өзге келушілер үшін жабылғаны жөнінде түрлі әңгімелер тарай бастады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мұндай әңгімелерге себеп болған жайттардың бірі – қонақүй аумағының қоршалуы және командаға қатысы жоқ адамдарды кіргізбеуі.
Сондай-ақ 29 қыркүйек кешінде ғимараттың барлық терезелері қараңғы болып, қонақүй мүлдем жұмыс істемей тұрғандай көрінген.
Telegram-арна SHOT мәліметінше, "Реал Мадрид" InterContinental қонақүйін 28 қыркүйектен 1 қазанға дейін толықтай жалға алған.
Мұндағы мақсат – футболшыларға тыныш жағдай жасау. Бұл келісімнің құны 278 млн теңгеден асады (шамамен 507 мың АҚШ доллары).
