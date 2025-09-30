1-3 қазанда Астана, Алматы мен Шымкент тұрғындарын ерекше ауа райы күтіп тұр
Астанаға болжам
1 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік-батыс желі түнде 2-7 м/с, күндіз 9-14 м/с. Ауа температурасы түнде -4…-6°C, күндіз +6…+8°C.
2 қазан: ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр соңы қарға ұласуы мүмкін. Солтүстік-батыс желі 9-14, екпіні 15-20 м/с. Температура түнде +1…+3°C, күндіз +7…+9°C.
3 қазан: ауыспалы бұлтты, түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Түнде және таңертең тұман. Солтүстік-батыс желі 7-12 м/с. Температура түнде -1…-3°C, күндіз +4…+6°C.
Алматыға болжам
1 қазан: бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, кейде қатты жаңбыр. Шығыс желі 3-8 м/с, екпіні 13 м/с. Температура түнде және күндіз +6…+8°C, кейін төмендейді.
2 қазан: ауыспалы бұлтты, түнде жауын-шашын (негізінен жаңбыр), тұман. Шығыс, оңтүстік-шығыс желі 2-7 м/с. Температура түнде +3…+5°C, күндіз +10…+12°C.
3 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Солтүстік желі 2-7 м/с. Температура түнде +3…+5°C, күндіз +13…+15°C.
Шымкентке болжам
1 қазан: ауыспалы бұлтты, таңертең және күндіз жаңбыр, найзағай. Солтүстік-шығыс желі 8-13 м/с, күндіз екпіні 15-20 м/с. Температура түнде +8…+10°C, күндіз +14…+16°C.
2 қазан: ауыспалы бұлтты, кей жерлерде жаңбыр. Жел солтүстік-шығыстан солтүстік-батысқа ауысады, 8-13 м/с, екпіні 15-20 м/с. Температура түнде +6…+8°C, күндіз +16…+18°C.
3 қазан: ауыспалы бұлтты, жауын-шашынсыз. Оңтүстік-шығыс, шығыс желі 8-13 м/с. Температура түнде +6…+8°C, күндіз +18…+20°C.
Бұған дейін синоптиктер Қазақстанның оңтүстігіне алғашқы қар мен суық 30 қыркүйек пен 1-2 қазанда келетіні туралы ескерткен еді. Сондай-ақ қар жауып, күрт суытатын бес өңірдің атауы жарияланды.