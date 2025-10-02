#Қазақстан
Қоғам

Астана, Алматы және Шымкент тұрғындарын 3–5 қазан күндері қандай ауа райы күтіп тұр

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний парк, парк осенью, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.10.2025 16:06 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Қазақстанның үш мегаполисінде алдағы үш күн бойы жауын-шашынсыз ауа райы болады. "Қазгидромет" РМК болжамына сәйкес, Астанада түнде аяз күтіледі, ал Алматы мен Шымкентте жылы, кей күндері +23°С-қа дейін жетеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астана

3 қазан: Бұлтты, бірақ жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.

4 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +6…+8°С.

5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 5–10 м/с. Түнде -2…-4°С, күндіз +7…+9°С.

Алматы

3 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік бағыттан 3–8 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +15…+17°С.

4–5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 2–7 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.

Шымкент

3 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде +6…+8°С, күндіз +20…+22°С.

4 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +22…+24°С.

5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–18 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.

Бұған дейін синоптиктер 2 қазан күні Астана, Алматы және Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
