Астана, Алматы және Шымкент тұрғындарын 3–5 қазан күндері қандай ауа райы күтіп тұр
Астана
3 қазан: Бұлтты, бірақ жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде -1…-3°С, күндіз +6…+8°С.
4 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-батыстан 9–14 м/с. Түнде 0…+2°С, күндіз +6…+8°С.
5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел оңтүстік-батыстан 5–10 м/с. Түнде -2…-4°С, күндіз +7…+9°С.
Алматы
3 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік бағыттан 3–8 м/с. Түнде +2…+4°С, күндіз +15…+17°С.
4–5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 2–7 м/с. Түнде +3…+5°С, күндіз +13…+15°С.
Шымкент
3 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 5–10 м/с. Түнде +6…+8°С, күндіз +20…+22°С.
4 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с. Түнде +7…+9°С, күндіз +22…+24°С.
5 қазан: Бұлтты, жауын-шашынсыз. Жел солтүстік-шығыстан 8–13 м/с, екпіні 15–18 м/с. Түнде +8…+10°С, күндіз +21…+23°С.
Бұған дейін синоптиктер 2 қазан күні Астана, Алматы және Қазақстанның 16 облысында дауылды ескерту жариялаған еді.