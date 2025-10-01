#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
549.06
644.87
6.66
Қоғам

Жезқазғандағы кейбір көшелерге жаңа атаулар берілді

Ұлытау облысы әкімдігінің қаулысы мен мәслихаттың шешімімен Жезқазған қаласындағы бірқатар көшелерге атаулар беріліп, кей көшелердің атауы өзгертілді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 09:42 Сурет: akorda.kz
Ұлытау облысы әкімдігінің қаулысы мен мәслихаттың шешімімен Жезқазған қаласындағы бірқатар көшелерге атаулар беріліп, кей көшелердің атауы өзгертілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жезқазған қаласында мынадай өзгерістер болды:

  • Мир даңғылы – Бейбітшілік даңғылы болып өзгертілді;
  • Либкнехт көшесі мен Карл Либкнехт тұйығы (екеуі бір көшенің жалғасы болып табылады) – Қамза Жұмабеков көшесі болып өзгертілді.

Сонымен қатар, бұрын атауы болмаған көшелерге мынадай атаулар берілді:

Батыс ауданның бірінші кезегіндегі бірінші көшеге – Бектай Әбсаттар көшесі;

Батыс ауданның екінші кезегіндегі бірінші көшеге – Қалкен Мәкенбаев көшесі;

Батыс ауданның екінші кезегіндегі екінші көшеге – Түсіп Секеманов көшесі.

Аталған бірлескен қаулы 2025 жылғы 10 қазаннан бастап күшіне енеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
13:57, 15 қыркүйек 2025
Қазақстанда жекешелендіру объектілерін сату ережелері өзгерді
Қазақстанда ауыл шаруашылығы өндірушілеріне су беру қызметтерінің құнын субсидиялау ережесі бекітілді
14:53, 20 мамыр 2025
Қазақстанда ауыл шаруашылығы өндірушілеріне су беру қызметтерінің құнын субсидиялау ережесі бекітілді
Қазақстанда қаруға рұқсат беруден бас тарту негіздері өзгерді
13:10, 14 сәуір 2025
Қазақстанда қаруға рұқсат беруден бас тарту негіздері өзгерді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: