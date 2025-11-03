Қонаев қаласындағы бұрын атаусыз болған көшелерге жаңа атаулар берілді
Фото: Zakon.kz
Алматы облысы әкімдігі мен мәслихатының 2025 жылғы 21 қазандағы бірлескен қаулысы бойынша Қонаев қаласындағы атаусыз көшелерге ресми атаулар берілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қаладағы бірнеше көшеге төмендегідей атаулар берілді:
- Атаусыз көше (1-сызық) – "Әбдіқадыр Нұрмағанбетов көшесі";
- Атаусыз көше (2-сызық) – "Ақбай Әлібаев көшесі";
- Атаусыз көше (3-сызық) – "Жақыпжан Шарипов көшесі";
- Атаусыз көше (4-сызық) – "Сүндетбай Балқашев көшесі";
- Атаусыз көше (6-сызық) – "Жұмабек Жақыпов көшесі";
- Атаусыз көше (8-сызық) – "Әукен Жылқыбаев көшесі".
Бірлескен қаулы мен шешім 2025 жылғы 9 қарашадан бастап күшіне енеді.
