#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
514.31
603.03
6.4
Қоғам

Қонаев қаласында төтенше жағдай жарияланды

2025 жылғы 18 желтоқсанда Қонаев қаласында жергілікті масштабтағы төтенше жағдай (ТЖ) жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап., сурет - Zakon.kz жаңалық 18.12.2025 10:37 Сурет: Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі
2025 жылғы 18 желтоқсанда Қонаев қаласында жергілікті масштабтағы төтенше жағдай (ТЖ) жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Бұған дейін хабарланғандай, 11–12 желтоқсан түнінде қатты желдің (жылдамдығы – 25 м/с-тен астам) салдарынан бірнеше тұрғын үйлер мен ғимараттардың шатырлары зақымданып, көшедегі жарық бағаналары істен шыққан.

"Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес ("Азаматтық қорғаныс туралы", "Жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" заңдар), Қонаев қаласының әкімі жергілікті масштабтағы табиғи сипаттағы төтенше жағдай жариялау туралы шешім қабылдады. 17 желтоқсаннан бастап ресми түрде ТЖ жарияланды", – деп хабарлады әкімдіктің баспасөз қызметі.

Ведомствода атап өткендей, зақымдалған объектілерде жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын төтенше резерв қаражаттары есебінен жүргізу жоспарланған.

"11 желтоқсаннан бастап қаланың коммуналдық қызметтері күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Қазіргі уақытта Қонаевтағы жағдай тұрақты: электрмен, сумен және жылумен жабдықтау қалыпты режимде жұмыс істеуде", – деп толықтырды әкімдіктің баспасөз қызметі.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Қонаев қаласында желден шатырлары ұшқандықтан ТЖ жарияланатыны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ішкі істер министрлігі Қазақстан туын көліктерге ілуге байланысты айыппұл мәселесін түсіндірді
13:08, Бүгін
Ішкі істер министрлігі Қазақстан туын көліктерге ілуге байланысты айыппұл мәселесін түсіндірді
Қонаев қаласында қатты жел салдарынан төтенше жағдай жарияланады
09:13, 17 желтоқсан 2025
Қонаев қаласында қатты жел салдарынан төтенше жағдай жарияланады
Оралда төтенше жағдай жарияланды
20:12, 27 наурыз 2024
Оралда төтенше жағдай жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: