Қоғам

Жұлдыз Сүлейменова депутаттық мандатын тапсырды

Жұлдыз Сүлейменова депутаттық мандатын тапсырды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2025 12:31 Сурет: wikimedia
1 қазан 2025 жылы Мәжілістің жалпы отырысында Жұлдыз Сүлейменованың депутаттық өкілеттігі тоқтатылды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Бұған дейін ол Қазақстанның Оқу-ағарту министрі қызметіне тағайындалған болатын.

"ОСК қаулысына сәйкес, берілген өтінішке байланысты Мәжіліс депутаты Жұлдыз Сүлейменованың өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату негізі туындады", – деді ОСК мүшесі Азамат Айманақұмов.

Өз кезегінде Мәжіліс төрағасы Ерлан Қошанов экс-депутатқа атқарған еңбегі үшін алғыс білдірді.


"Барлық депутаттардың атынан Мәжілістегі белсенді жұмысыңызға ризашылық білдіремін. Жаңа қызметіңізде сәттілік тілеймін", – деді Қошанов.

Айта кетейік, Жұлдыз Сүлейменова 2025 жылғы 29 қыркүйекте Оқу-ағарту министрі болып тағайындалған еді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
