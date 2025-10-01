#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Қай сала "жеңілдетілген салық" режимінде қалады – нақты мерзім аталды

01.10.2025 14:36
ҚР Ұлттық экономика бірінші вице-министрі Азамат Амрин 2025 жылғы 1 қазанда Сенат кулуарында бизнеске арналған "жеңілдетілген декларация" тізімі қашан белгілі болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистердің сұрағына жауап берген ол Министрлік Жалпы экономикалық қызмет түрлерінің классификаторын (ЖЭКТК) қайта қарай ма және қандай салалар "жеңілдетілген салық" режимінде қалатынына түсініктеме берді.


"Өткен жұма күні біз "Ашық НҚА" сайтында тыйым салынатын қызмет түрлерінің жобасын жарияладық. Белгілі бір регламент бар: екі апта бойы оны талқылаймыз. Осы кезеңде барлық ұсыныстарды қабылдауға дайынбыз. Нәтижесінде есептер, талдаулар мен талқылаулардан соң нақты шешім қабылданады", – деді Азамат Амрин.

Еске сала кетсек, 2025 жылғы 26 қыркүйекте Ұлттық экономика министрлігі жаңа Салық кодексінде арнайы салық режимін (АСР) қолдануға шектеу қойылуы мүмкін бизнес салаларының жобалық тізімін жариялаған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
