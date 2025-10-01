Қазақстанның бес өңірінде 2 қазанда күн суық болып, үсік жүретіні болжанады
Сурет: Zakon.kz/Виктория Буханцева
2025 жылғы 2 қазан, бейсенбіде Қазақстанда ауа райы қандай болатыны белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
Мамандардың айтуынша, Қазақстанның батысы мен солтүстік-батысында антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Алайда, еліміздің қалған бөлігіне атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуы жауын-шашын әкеледі.
"Еліміздің оңтүстігінде, шығысында, оңтүстік-шығысында қатты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар, республикамыз бойынша желдің күшейіп, тұман түседі деп күтіледі. Еліміздің шығысында көктайғақ болуы да мүмкін. Үсік те жүреді.
"Батыс Қазақстан облысының солтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының таулы аудандарында, Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде және Жетісу облысында сынап бағаны 1-3 градус суықты көрсетіп, үсік жүреді, сондай-ақ Қызылорда облысының батысында, солтүстігінде топырақ беті қатып, сынап бағаны -2°С-ге дейін төмендейді деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
- Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында өрт қаупі жоғары.
- Қызылорда облысында, Түркістан облысының солтүстігінде, батысында, шөлейтті аудандарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстігінде, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтіледі.
Осы уақытта Алматы мен Тараз тауларында қар жауып тұр.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript