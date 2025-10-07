#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

8 қазанда Қазақстанның шығысында қар жауатыны болжанады

Қар, ауа райы болжамы, 8 қазан, Қазақстан, ШҚО, Абай облысы, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 18:43 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда алдағы сәрсенбіде, 2025 жылғы 8 қазанда жауын-шашынсыз, сондай-ақ суық ауа райы күтіледі. Тек еліміздің шығысында ғана жаңбыр жауып, қар түсетіні болжанады, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметіне сілтеме жасап.

Синоптиктердің айтуынша, мына өңірлерде түнде үсік жүреді деп күтіледі:

  • Алматы облысында және Жетісу облысында сынап бағаны 1-6 градус суықты көрсетеді,
  • Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде таулы аудандарында 1-3 градус суықты көрсетеді.
"Тек Қазақстанның шығысында (Абай облысы және Шығыс Қазақстан облысы - шамамен) жылжыған атмосфералық фронтальды бөліктер жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын әкеледі. Қазақстанның қалған аумағында антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы болады. Еліміздің оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында шаңды дауыл тұрып, жел күшейеді, ал батыста, солтүстікте, шығыста түнде және таңертең тұман болады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сонымен қатар республиканың бірқатар облыстарында тіркелетін қауіпті табиғи құбылыстар мынандай болып келеді:

  • жоғары өрт қаупі - Маңғыстау облысында, Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында,
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Түркістан облысының батысанда, солтүстігінде, оңтүстігінде, шөлейтті аудандарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.

Бұған дейін Алматыда 8 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу берілетіні хабарланған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанның бес өңірінде 2 қазанда күн суық болып, үсік жүретіні болжанады
17:59, 01 қазан 2025
Қазақстанның бес өңірінде 2 қазанда күн суық болып, үсік жүретіні болжанады
Қазақстанның басым бөлігінде күн райы бұзылып, қар аралас жаңбыр жауады деп болжанады
20:25, 26 мамыр 2025
Қазақстанның басым бөлігінде күн райы бұзылып, қар аралас жаңбыр жауады деп болжанады
Сенбіде еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауатыны болжанады
17:20, 05 қыркүйек 2025
Сенбіде еліміздің басым бөлігінде найзағай ойнап, жаңбыр жауатыны болжанады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: