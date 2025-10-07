#Қазақстан
Қоғам

Алматыда жылыту маусымы ертерек басталады - 8 қазаннан бастап әлеуметтік нысандарға жылу беріледі

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, радиатор, радиатор отопления, радиаторы отопления, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 12:01 Фото: pexels
Алматыда ауа температурасының күрт төмендеуіне байланысты қала әкімі Дархан Сатыбалдының тапсырмасымен жылыту маусымын әдеттегіден ертерек бастау туралы шешім қабылданды.

8 қазаннан бастап қалада орталық жылыту жүйесіне қосылу жұмыстары басталады.

Жылу ең алдымен балабақша, мектеп және медициналық мекеме сынды әлеуметтік нысандарға беріледі. Бұл туралы Алматы қаласының Энергетика және сумен жабдықтау басқармасы хабарлады.

Тұрғын үйлерді орталық жылу жүйесіне қосу 10 қазаннан басталады. Жылу берілген соң ПИК пен МИБ мамандары үйдің ішкі жылыту жүйесін ретке келтіреді. Радиаторлар мен тікқұбырдан ауа шығарылып, қысым реттеліп, пәтерлердің біркелкі жылынуын қамтамасыз етеді.

"АлЖЖ" компаниясы айналым режимді іске қосқан. Бұл қажет болған жағдайда барлық ауданға жылуды жедел беруге мүмкіндік береді.

Кәсіпорын қысқы кезеңге толық дайын. Ықтимал ақауларға жедел ретке келтіру үшін материалдар мен жабдықтардың апаттық қоры жасақталған. 2025-2026 жылдардағы жылыту маусымында 16 апаттық және жөндеу бригадасы, барлығы 220 маман мен 56 техника бірлігі тәулік бойы кезекшілік етеді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр
11:50, 08 қаңтар 2025
Алматыда жылыту маусымы штаттық режимде өтіп жатыр
Алматыда жылыту маусымы қашан аяқталады
18:02, 14 сәуір 2023
Алматыда жылыту маусымы қашан аяқталады
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
10:27, 03 шілде 2025
Алматыда Тұңғыш Президент саябағын тұрақты дамыту тұжырымдамасы әзірленіп жатыр
