Қазақстанда ЭЦҚ-ны онлайн қайта рәсімдеудің жылдам әрі қарапайым жолы
2025 жылғы 2 қазанда қазақстандық тұрғын "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының баспасөз қызметіне электрондық цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) онлайн қайта шығару туралы сауал жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Корпорацияда бұл қызметті онлайн алуға болатынын түсіндірді.
"Ол үшін "ЦОН" мобильді қосымшасын жүктеп алып, жүйеге кіріңіз. Содан кейін "ЦОН қызметтері" бөліміне өтіп, "Видео арқылы қызмет" таңдаңыз. Оператор сізге кеңес беріп, қызметті рәсімдеуге көмектеседі", – делінген "Азаматтарға арналған үкімет" хабарламасында.
Мамандардың айтуынша, басты шарт – телефон нөмірі мобильді азаматтар базасында тіркелген болуы тиіс.
Айта кетейік, 2025 жылғы 18 маусымда Қазақстанда ЭЦҚ-ның ашық кілттерін беру, сақтау және қайтарып алу ережелері жаңартылған болатын.
