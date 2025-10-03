#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
547.57
642.63
6.68
Қоғам

Қазақстанда сыра, мотор майы және басқа да өнімдерге таңбалау енгізіледі

Маркировка товаров, маркировка товара, штрихкод, штрихкоды, код товара, серийный номер, код проверки, сканер для маркировки, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 12:41 Фото: Zakon.kz
Сауда және интеграция министрінің бұйрығымен таңбалануға жататын тауарлар тізбесіне өзгерістер енгізу көзделіп отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атап айтқанда, тізімге жаңа тауарларды қосу ұсынылған:

  • сыра,
  • мотор майлары,
  • жеңіл өнеркәсіп өнімдері,
  • сайға туындылары (дериваттары).

Түсіндірмеде айтылғандай, тізімнің жаңа тауарлармен кеңейтілуі тауар айналымының ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Құжат 8 қазанға дейін ашық НҚА порталында қоғамдық талқылауға шығарылды.

Қазіргі уақытта Қазақстанда міндетті таңбалауға темекі өнімдері, аяқ киім және дәрі-дәрмек жатады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
552 теңге – экономистердің долларға қатысты жаңа болжамы
14:03, 03 қазан 2025
552 теңге – экономистердің долларға қатысты жаңа болжамы
Инвесторлық виза: құжаттар тізімі қайта қаралды
12:20, 03 қазан 2025
Инвесторлық виза: құжаттар тізімі қайта қаралды
Қазақстанның тағы бір қаласына қар жауды
10:32, 03 қазан 2025
Қазақстанның тағы бір қаласына қар жауды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: