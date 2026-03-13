#Референдум-2026
Қоғам

Сыра мен сыра сусындарын таңбалау мерзімі айқындалды

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 09:53 Фото: pexels
Сауда және интеграция министрінің 2026 жылғы 11 наурыздағы бұйрығымен таңбалауға жататын тауарлар тізбесіне және оны енгізу мерзіміне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Түзетулер сыра мен сыра сусындарын таңбалауды енгізу мерзімдерін айқындайды.

Атап айтқанда, алкогольсіз сыраға қатысты міндетті таңбалау мынадай мерзімдерде енгізіледі:

  • кегтерге құйылған, 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап өндірілген өнімдер – 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап;
  • бөтелкеге құйылған, 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап өндірілген өнімдер – 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап;
  • банкілерге құйылған, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірілген өнімдер – 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап.

Сыйымдылығы 10 литр немесе одан аз ыдыстардағы уытты сыра (бөтелкелерде) үшін де осындай мерзімдер белгіленген:

  • кегтерге құйылған, 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап өндірілгені – 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап;
  • бөтелкеге құйылған, 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап өндірілгені – 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап;
  • банкілерге құйылған, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірілгені – 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап.

Сыйымдылығы 10 литр немесе одан аз басқа да уытты сыра:

  • кегтерге құйылған, 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап өндірілген өнімдер – 2026 жылғы 1 ақпаннан бастап;
  • бөтелкеге құйылған, 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап өндірілген өнімдер – 2026 жылғы 1 қыркүйектен бастап;
  • банкілерге құйылған, 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап өндірілген өнімдер – 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап.

Аталған бұйрық 2026 жылғы 12 наурыздан бастап күшіне енді.

Бұған дейін Қазақстанда сыра мен сыра сусындарын таңбалау қағидалары бекітілгені хабарланған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сыра, мотор майы және басқа да өнімдерге таңбалау енгізіледі
12:41, 03 қазан 2025
Қазақстанда сыра, мотор майы және басқа да өнімдерге таңбалау енгізіледі
Қазақстанда 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап өндірілген дәрі-дәрмектерге міндетті таңбалау енгізілді
11:27, 03 шілде 2024
Қазақстанда 2024 жылдың 1 шілдесінен бастап өндірілген дәрі-дәрмектерге міндетті таңбалау енгізілді
Қазақстанда сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізіледі
14:18, 14 қаңтар 2026
Қазақстанда сыра мен сыра сусындарына цифрлық таңбалау енгізіледі
