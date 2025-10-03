#Қазақстан
Қоғам

АЭС салудың Қазақстанға беретін пайдасы туралы Бектенов айтты

АЭС, атомная электростанция, производство электроэнергии, атомная промышленность, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2025 13:38 Фото: pexels
2025 жылғы 3 қазанда өткен Kazakhstan Energy Week-2025 форумында ҚР Премьер-министрі Олжас Бектенов Қазақстанда атом электр станциясын салу туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Олжас Бектенов елдегі өсіп келе жатқан энергияға деген қажеттілікке назар аударды.

"Сирек кездесетін металдар мен уранның маңызы зор, бұл салада Қазақстан әлем елдеріне сенімді серіктес болуға дайын. Атом электр станциясын салу – таза энергия мен энергетикалық тәуелсіздікке стратегиялық қадам", – деді Үкімет басшысы.

Сондай-ақ оның айтуынша, Қазақстан сенімді әрі болжамды серіктес болып қала береді. Үкімет серіктес мемлекеттермен, халықаралық ұйымдармен және бизнес өкілдерімен бірлескен жоғары технологиялық өндірістерді құру үшін ынтымақтастыққа ашық.

Еске сала кетейік, 2025 жылғы 2 қазанда Мәжіліс депутаты Дүйсенбай Тұранов Қазақстанның энергетикалық тұрақтылығын арттыру жолдарын атаған болатын.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павел Дуров Қазақстанға не үшін келгенін айтты
12:52, 02 қазан 2025
Павел Дуров Қазақстанға не үшін келгенін айтты
Мемлекет басшысы "Достық – Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты
10:55, 30 қыркүйек 2025
Мемлекет басшысы "Достық – Мойынты" теміржолының екінші желісін іске қосты
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
17:34, 26 қыркүйек 2025
Тоқаев Алатау қаласына арнаулы мәртебе беру туралы Жарлыққа қол қойды
