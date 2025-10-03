#Қазақстан
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметке "Торғай – Ырғыз" автожолын салу бойынша тапсырма берді

03.10.2025 16:27 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев "Торғай – Ырғыз" бағытындағы автокөлік жолын салу жөнінде үкіметке тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Президенттің көмекшісі – баспасөз хатшысы Руслан Желдібай 3 қазан күні Telegram-да мәлім етті.

"Президент үкіметке "Торғай – Ырғыз" бағыты бойынша автожол құрылысы мен батысқа бағытталған өзге де жолдардың құрылысын жеделдетуді тапсырды", – деп жазды ол.

Еске салсақ, 2025 жылғы 14 маусымда Қостанай облысында "Орталық – Батыс" көлік дәлізін салу жұмыстары басталған болатын. Жоба Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша жүзеге асырылып жатыр. Ол үкіметтің көлік инфрақұрылымын және елдің транзиттік әлеуетін дамыту жоспарларына енген.

Құрылыс "Астана – Жантеке – Егіндікөл – Арқалық – Торғай – Ырғыз" бағыты бойынша жалпы ұзындығы 865 шақырымды қамтиды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
