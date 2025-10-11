#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
539.06
623.75
6.63
Саясат

Тоқаев Астананы дамытуға қатысты бірқатар тапсырма берді

Қасым-Жомарт Тоқаев, Астана, тапсырма, Жеңісбек Қасымбек, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2025 15:05 Сурет: Ақорда
Қасым-Жомарт Тоқаев елордадағы ауқымды экоакция кезінде Астана қаласының әкімі Жеңіс Қасымбекке бірнеше тапсырма берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әкім қалада атқарылып жатқан жұмыстар туралы есеп берді. Жеңіс Қасымбектің берген есебінен кейін президент: "Астанада оң өзгерістер бар. Алдымызда әлі жұмыс көп", - деді.

Астана қаласының әкімі полицияның күн сайын вандалдармен күресіп жатқанын жеткізді. Бұл ретте президент: "Вандализмді қабылдауға болмайды, бұзақыларды заң бойынша жауапкершілікке тарту керек", - деді. 

Сөз соңында Мемлекет басшысы Астананы жасыл қалаға айналдыру керектігін баса атап өтті.

"Қаланы көгалдандыру – ортақ міндет. Бұл жұмыстарды орталық көшелерде, көзге түсетін орындарда ғана жүргізумен шектелуге болмайды". Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев

Сондай-ақ, бүгін, 11 қазанда, Қасым-Жомарт Тоқаев Экология және табиғи ресурстар министріне де тапсырма берген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясына қатысты
15:48, Бүгін
Ұлттық құрылтай мүшелері "Таза Қазақстан" акциясына қатысты
Тоқаев Астананы одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
12:05, 07 сәуір 2023
Тоқаев Астананы одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
Тоқаев Астана қаласының әкіміне елорданы дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
16:02, 08 желтоқсан 2023
Тоқаев Астана қаласының әкіміне елорданы дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: