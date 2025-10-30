#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
530.15
617.47
6.64
Қоғам

Тоқаев Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма берді

Тоқаев Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма берді , сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 14:07 Сурет: akorda.kz
Қызылорда облысының әкімі президентке өңірдегі инвестициялық жобаларды таныстырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда дерегіне сүйенсек, Қасым-Жомарт Тоқаевқа Orient Ceramic KZO компаниясының қыш тақта өндіретін зауыты, Fabe Agro жылыжай кешені, With You қатты тұрмыстық қалдықтарды өңдейтін кәсіпорны, Seven Rivers Technologies компаниясының шыны ыдыстар өндірісі және басқа да жобалар жөнінде баяндалды.

Сонымен қатар, президентке шыны кластерін дамыту және бу-газ қондырғысы, тау-кен байыту фабрикасы, кальцийлендірілген сода өндіру зауыты, тауарлы сүт фермасы жобаларын іске асыру жоспары жайында айтылды.

Өз кезегінде, мемлекет басшысы алға қойған жоспарларды уақтылы және сапалы іске асырудың маңызын атап өтті.

"Сондай-ақ облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевқа инвестициялық климатты жақсарту және бизнес жүргізу үшін қолайлы жағдай жасау бағытындағы жұмыстарды жалғастыруды тапсырды".Ақорда

Бұған дейін президенттің Қызылорда облысы әкімінің жұмысына баға бергенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Тоқаев Астананы одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
12:05, 07 сәуір 2023
Тоқаев Астананы одан әрі дамыту жөнінде бірқатар тапсырма берді
Тоқаев Жамбыл облысындағы жер сілкінісіне қатысты тапсырма берді
18:00, 28 наурыз 2025
Тоқаев Жамбыл облысындағы жер сілкінісіне қатысты тапсырма берді
Тоқаев Жамбыл облысы әкіміне тұрғындардың табысын арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді
19:21, 22 қаңтар 2024
Тоқаев Жамбыл облысы әкіміне тұрғындардың табысын арттыруға бағытталған бірқатар тапсырма берді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: