Қоғам

Президент Қызылорда облысы әкімінің жұмысына баға берді

Қызылорда облысының әкімі өңірдің әлеуметтік- экономикалық дамуы жөнінде Тоқаевқа есеп берді, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.10.2025 13:37 Сурет: akorda.kz
Нұрлыбек Нәлібаев Қызылорда облысының әлеуметтік- экономикалық дамуы жөнінде есеп берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда мәліметіне сүйенсек, мемлекет басшысына Қызылорда облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы, инвестициялық жобаларды жүзеге асыру барысы, "Таза Қазақстан" экологиялық бағдарламасы аясында атқарылған жұмыстар, сондай-ақ облыс орталығы мен елді мекендерді абаттандыру жөнінде мәлімет берілді.

"Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев соңғы 4 жылда өңір экономикасына тартылған инвестиция көлемі 233 пайызға артқанын баяндады. Биыл 720 миллиард теңгеден астам қаржы тарту жоспарланған. Оның ішінде жеке инвестицияның үлесі 70 пайызды құрайды". Ақорда

Экономиканы әртараптандыру мақсатында алдағы үш жылда аймақта құны 2 триллион теңгеге жуықтайтын 90 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Бұл 11 мыңнан аса жаңа жұмыс орнын ашуға мүмкіндік береді. Биыл жалпы құны 302 миллиард 500 миллион теңге болатын 27 нысанды іске қосу жоспарланған. Бүгінде оның тоғызы пайдалануға берілді.

Мемлекет басшысы облыстың қарқынды дамып келе жатқанын айтып, атқарылған жұмыстарға оң бағасын берді.

Тоқаев Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма берді
14:07, Бүгін
14:07, Бүгін
Тоқаев Нұрлыбек Нәлібаевқа бірқатар тапсырма берді
Қызылорда облысы әкімі медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
14:11, 24 маусым 2023
14:11, 24 маусым 2023
Қызылорда облысы әкімі медицина саласының қызметкерлерін кәсіби мерекемен құттықтады
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары тағайындалды
10:09, 28 шілде 2025
10:09, 28 шілде 2025
Қызылорда облысы әкімінің орынбасары тағайындалды
