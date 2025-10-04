#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
Қоғам

Трамптың атысты тоқтату жоспарына қарамастан, Газадағы тұрғындар соққылардың жалғасып жатқанын хабарлады

Трамптың атысты тоқтату жоспарына қарамастан, Газадағы тұрғындар соққылардың жалғасып жатқанын хабарлады, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2025 17:45
Израиль қорғаныс режиміне көшкенін мәлімдегенімен, Газада кейінгі түнде 20 адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Газа секторындағы ауруханалардың мәліметінше, соңғы 12 сағат ішінде Израильдің әуе соққылары салдарынан 20 адам көз жұмған. Бұл АҚШ президенті Дональд Трамптың Израильге бомбалауды дереу тоқтату туралы үндеуінен кейін болған.

Дәрігерлердің айтуынша, жергілікті уақыт бойынша сағат 12:00 мен 12:45 аралығында Газа қаласындағы Аль-Ахли баптистік ауруханасында 11 адамның мәйіті жеткізілген. Тағы бірнеше адамның денесі Аш-Шифа, Аль-Авда және Насер ауруханаларына жеткізілген.

Израиль шенеунігі CNN арнасына берген түсініктемесінде ХАМАС тұтқында ұстап отырған адамдарды босату үшін белгіленген 72 сағаттық кері санау әзірге басталмағанын айтты. Оның айтуынша, атысты ресми тоқтату режимі де күшіне енген жоқ.

Шенеуніктің сөзінше, израильдік әскерлер тұтқындарды босату үдерісіне мүмкіндік беру үшін шабуыл әрекеттерін тоқтата бастаған. Дегенмен әскер қорғаныс позициясына өткеніне қарамастан, шабуылдардың алдын алу және ХАМАС-тың күшеюіне жол бермеу мақсатында шаралар қабылдай береді.

Тактиканың өзгергені туралы мәлімдемелерге қарамастан, Газа секторының тұрғындары сенбі таңына дейін бомбалау мен атыстың тоқтамағанын хабарлаған. Аурухана деректері бойынша, түн ішінде 20 адам қаза тапқан.

Айдос Қали
