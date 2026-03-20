Еліміздің батысында төбелес кезінде жасөспірім қаза болды
2026 жылғы 20 наурызда түнде Ақтөбе облысының Шалқар қаласында жастар арасында жанжал туындады. Төбелес нәтижесінде 17 жастағы жасөспірім қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақтөбе облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі мәлімдегендей, қылмыстық іс қозғалды.
"Жанжалға қатысушылардың барлығы анықталып, полиция бөліміне жеткізілді", – деп хабарлады ПД.
Қазір барлық қатысушылардың әрекеттеріне заң аясында құқықтық баға берілуде.
Тергеудің барысы Полиция департаменті басшысының бақылауында.
"Кінәлі тұлғалар заңда көрсетілген тәртіппен жауапқа тартылады", – деп қорытындылады тәртіп сақшылары.
