Қоғам

Атыраудағы колонияда сотталған адам қаза тапты

Атыраудағы колонияда сотталған адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.03.2026 13:00
Атырау түзету мекемесінде сотталғандар арасында жанжал шықты. Оқиға салдарынан бір адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алғашқы деректерге сәйкес, сотталғандар сөзге келіспей, артынша төбелес басталған. Жанжал жазасын өтеушілердің бірі қаза тапқан. Бұл туралы 2026 жылғы 24 наурызда "Ақ Жайық" басылымы жазды.

"22 наурызда Атырау түзету мекемесінде сотталғандар арасындағы ұрыстың салдарынан бір адам қаза болды", – деп растады Атырау облысының полиция департаменті.

Полиция өкілдері бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.

Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, болған жайттың барлық мән-жайы анықталады.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Өзбекстан әуекомпаниясы Ташкент – Атырау бағыты бойынша рейс ашады
14:43, Бүгін
Өзбекстан әуекомпаниясы Ташкент – Атырау бағыты бойынша рейс ашады
Шымкентте екі жігіт төбелесіп, бірі қаза тапты
13:04, 31 тамыз 2023
Шымкентте екі жігіт төбелесіп, бірі қаза тапты
Қарағанды облысындағы тас жолдағы апаттан бірден бес адам қаза тапты
15:37, 03 мамыр 2024
Қарағанды облысындағы тас жолдағы апаттан бірден бес адам қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
19:29, Бүгін
Вратарь сборной Казахстана помог своей команде обыграть российский клуб
В КФБ приняли важное кадровое решение перед поездкой в Узбекистан
19:03, Бүгін
В КФБ приняли важное кадровое решение перед поездкой в Узбекистан
Канат Ислам определился со своим будущим: подробности
18:38, Бүгін
Канат Ислам определился со своим будущим: подробности
Серик Сапиев получил новую должность после скандального увольнения
18:24, Бүгін
Серик Сапиев получил новую должность после скандального увольнения
