Атыраудағы колонияда сотталған адам қаза тапты
Сурет: Zakon.kz
Атырау түзету мекемесінде сотталғандар арасында жанжал шықты. Оқиға салдарынан бір адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алғашқы деректерге сәйкес, сотталғандар сөзге келіспей, артынша төбелес басталған. Жанжал жазасын өтеушілердің бірі қаза тапқан. Бұл туралы 2026 жылғы 24 наурызда "Ақ Жайық" басылымы жазды.
"22 наурызда Атырау түзету мекемесінде сотталғандар арасындағы ұрыстың салдарынан бір адам қаза болды", – деп растады Атырау облысының полиция департаменті.
Полиция өкілдері бұл факті бойынша қылмыстық іс қозғалғанын мәлімдеді.
Сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр, болған жайттың барлық мән-жайы анықталады.
Мақаламен бөлісу
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript