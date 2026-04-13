Оқиғалар

Павлодарда топырақ опырылып, екі адам қаза тапты

Павлодарда топырақ опырылып, екі адам қаза тапты, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 18:46 Сурет: Павлодар ТЖМ
13 сәуір күні Павлодар қаласында жер қазу жұмыстары кезінде топырақ опырылып түсті. Оқиға салдарынан бес адам үйінді астында қалып, олардың екеуі қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Павлодар облыстық төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, "112" пультіне оқиға туралы хабар 14:23-те түскен. Опырылған жердің тереңдігі шамамен 6 метр болған. Оқиға орнына құтқарушылар мен өрт сөндірушілер жедел түрде жіберілді.

"Құтқарушылар жеткенге дейін кәсіпорын жұмысшылары бір адамды өз күштерімен шығарып алған. Кейін келген құтқарушылар үйінді астынан тағы екі зардап шегушіні алып шықты. Олардың барлығын ТЖМ Апаттар медицинасы орталығының мамандары тексеріп, алғашқы медициналық көмек көрсетті. Одан әрі олар жедел жәрдем бригадаларына тапсырылып, ауруханаға жеткізілді", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ, құтқарушылар үйінді астынан екі адамның мәйітін тапқан. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр.

Бұған дейін құтқарушылар Алматы тауларында еңіске құлап түскен туристке көмекке келгенін жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркияда көмір шахтасы опырылып түсті
10:38, 17 ақпан 2026
Түркияда көмір шахтасы опырылып түсті
Мексикада шіркеудің шатыры опырылып, тоғыз адам қаза тапты
14:15, 02 қазан 2023
Мексикада шіркеудің шатыры опырылып, тоғыз адам қаза тапты
Қарағанды облысындағы тас жолдағы апаттан бірден бес адам қаза тапты
15:37, 03 мамыр 2024
Қарағанды облысындағы тас жолдағы апаттан бірден бес адам қаза тапты
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
