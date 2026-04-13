Құтқарушылар Алматы тауларында еңіске құлап түскен туристке көмекке келді
Құтқарушылар Алматы тауларында адасып, тік еңіске құлап түскен туристке көмекке келді, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметіне сүйенсек, Алматы тауларында "Денсаулық баспалдағының" жоғары жағына көтерілген кезде турист негізгі маршруттан ауытқып, тік еңіс учаскеге түсіп кеткен. Соның салдарынан ол өз бетінше төмен түсе алмады. Ол өзінің орналасқан жерін құтқару қызметіне хабарлаған.
"Іздеу-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін №23 әмбебап құтқару бөлімшесінен Құтқару қызметінің кезекші тобы жіберілді. 20 минуттан кейін құтқарушылар өтініш берушіні тапты. Көмек көрсету барысында туристің аяғын жарақаттағаны анықталды",- делінген ақпаратта.
Сондай-ақ, оның ауа райына сай киінбегені және таулы аймаққа арналған аяқ киімі болмағаны белгілі болды – ол қалалық кроссовка киген.
"Альпинистік жабдықтың көмегімен оған қауіпсіз түрде төмен түсуге көмек көрсетілді". ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
Бұған дейін Алматылық дәрігерлер қайшыға құлап, басынан ауыр жарақат алған екі жасар баланың өмірін сақтап қалғанын жазғанбыз.
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript