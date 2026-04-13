#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Алматылық дәрігерлер қайшыға құлап, басынан ауыр жарақат алған екі жасар баланың өмірін сақтап қалды

13.04.2026 17:55
Алматыда Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығының дәрігерлері үй жағдайында ауыр жарақат алған екі жасар баланың өмірін аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Дәрігерлердің мәліметінше, бүлдіршін қайшымен жүгіріп жүріп, сүрініп құлаған сәтте өткір зат маңдай тұсына кіріп кеткен.

Науқасты дереу қабылдау залынан жансақтау бөлмесіне ауыстырған.

"Түскен кездегі жағдайы ауыр деп бағаланды: балада әлсіздік, мазасыздық, құсу, терінің бозаруы және жарақат аймағында айқын ісіну байқалды",- делінген дәрігерлердің ақпаратында.

Компьютерлік томография нәтижелері бойынша сол жақ маңдай сүйегінің көп жарықшақты, ішке қарай басылған сынуы, сүйек сынықтарының ми тініне енуі, пневмоцефалия, сондай-ақ қатар жүретін зақымданулар анықталған.

Қайшыны алу шамамен 10 минутқа созылды. Одан кейін науқас бір апта бойы Балаларға шұғыл медициналық көмек көрсету орталығында мамандардың бақылауында болған.

Бұған дейін Алматыда жеке клиникада баланы сүндеттеген дәрігердің ісін арнайы комиссия қарамақ екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
1,5 келі шаш: Алматылық хирургтар 14 жасар қызды аман алып қалды
1,5 келі шаш: Алматылық хирургтар 14 жасар қызды аман алып қалды
Павлодарда полицейлер екі жасар баланың өмірін сақтап қалды
14:38, 03 қараша 2025
Павлодарда полицейлер екі жасар баланың өмірін сақтап қалды
Алматыда жаңа туған нәрестелерді күтіп-баптау бөлімшесі ашылды
15:54, 27 қаңтар 2026
Алматыда жаңа туған нәрестелерді күтіп-баптау бөлімшесі ашылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
20:02, Бүгін
Еркебулан Токтар согласился на поединок с известным российским бойцом
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
19:34, Бүгін
Со счётом 26:1 завершился матч сборной Узбекистана на ЧМ-2026 по хоккею
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
19:08, Бүгін
Экс-тренер "Барыса" и сборной Казахстана высказался о ходе второго раунда плей-офф КХЛ
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Бүгін
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: