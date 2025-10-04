#Қазақстан
Қоғам

Алматыдан 210 шақырым жерде жер сілкінді

Алматыдан 210 шақырым жерде жер сілкінді, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.10.2025 17:51
ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің “Сейсмологиялық зерттеу институты” ЖШС сейсмикалық станциялар желісі 2025 жылдың 4 қазанында, Астана уақытымен сағат 17:42-де жер сілкінісін тіркеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сейсмикалық дүмпудің ошағы Алматы қаласынан солтүстік-шығысқа қарай шамамен 209 шақырым жерде, Қазақстан аумағында орналасқан.

Жер сілкінісі Жетісу облысының бірнеше елді мекенінде сезілген:

  • Текелі қаласында – 2 балл,
  • Ескелді ауданындағы Қарабұлақ ауылында – 2 балл.

Қирау мен зардап шеккендер туралы ақпарат түскен жоқ.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
