Аймағамбетов: Бұл мерекеде жылы лебіз ғана емес, ұстаздарды қорғайтын жаңа заңды да дайындап қойдық
Сурет: primeminister.kz
Мұғалімдер күніне орай бұрынғы білім министрі, қазіргі Мәжіліс депутаты Асхат Аймағамбетов желіде жазба жариялады. Ол бұл мерекеде жылы лебіз ғана емес, ұстаздарды қорғайтын жаңа заңды да дайындап қойғандарын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мұғалім мобилограф, блогер, күзетші немесе чат модераторы болмауы керек. Оның басты жұмысы – баланы оқыту. Бұл туралы Мемлекет басшысы тағы да баса айтты. Біз, депутаттар, "Педагог мәртебесі туралы" заңға түзетулер әзірлеп, Үкіметке жолдадық", деп жазды Асхат Аймағамбетов Telegram-дағы арнасында.
Осылай деген Мәжіліс депутаты бұл реттегі бес өзгеріске баса тоқталды:
- Есеппен күрес. Қайталанатын есепке – тоқтау. Қағаз ба, цифр ма – біреуін ғана толтыру. Сонымен қатар "Бір рет бір жүйеге енгіздің бе – жетеді": Күнделік немесе НОБД немесе Bilimland-тің біреуіне ғана енгізілген дерек бірнеше жүйеде қайталанбауы тиіс.
- Instagram / Facebook – тек қалауымен. Мұғалімді пост жазуға немесе блог жүргізуге мәжбүрлеуге болмайды. Бұл – тек еркімен. Чаттар мен хабарламалар – тек ресми LMS жүйелері мен электронды поштада. Мұғалім тәулік бойы чаттарда арпалысып отыратын модератор емес.
- Жауапкершіліктің айқын шегі. Мектептен тыс жағдайға мұғалім жауап бермейді. Ол күзетші де, детектив те емес. Бұған қоса, біз "Мұғалімге тән емес функциялар" деген түсінікті заңда алғаш рет анық жаздық. Сонда нақты қорғану оңайырақ болады. Ол – заңдар мен еңбек туралы келісімшартта көрсетілмеген жұмыстың бәрі.
- Мектеп – ата-ана келісімі. Мектеп пен ата-ана арасындағы келісімнің мәртебесі күшейеді. Тәрбие – ортақ іс. Бар ауыртпалық мұғалімге ғана түспеуі тиіс. Енді ата-аналар мен мектеп осы келісімшартты қатаң ұстануға міндетті болады.
- Шынайы қорғаныс. Педагог мәртебесін бұзу үшін айыппұлдар күрт өседі. Бұған қоса, заңға мұғалімге психологиялық пен физикалық зорлық-зомбылыққа – мүлдем жол берілмейді деген норма енгіздік.
"Біз, депутаттар, өз қадамымызды жасадық: Мемлекет басшысының берген тапсырмалары мен педагогтердің ұсыныстары негізінде арнайы түзетулер әзірлеп, Үкіметке жібердік. Енді ресми қорытындысын күтеміз. Бұл бастаманы қолдасаңыздар – бөлісіңіздер! Кәсіби мерекелеріңізбен, құрметті әріптестер! Сіздерге зор денсаулық, бейбіт аспан, кәсіби табыс және шәкірттердің алғысын тілеймін. Құттықтаймыз. Қорғаймыз. Заңмен бекітеміз", деп сөзін түйіндейді ол.
Айта кетсек, бүгін ҚР Оқу-ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова ұстаздар қауымын кәсіби мерекемен құттықтаған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript