Қазақстандық бүркітшілер Моңғолияда жүлделі орындарға ие болды
Абай облысы әкімдігінің ақпаратына сүйенсек, Моңғолия Республикасының Баян-Өлгей аймағында дәстүрлі Дүниежүзілік "Бүркітшілер тойы" аясында ІІІ Азия чемпионаты өтті.
36 жылдық тарихы бар халықаралық дода Моңғолияның мәдени брендіне айналған. Жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған туристер мен бүркітшілер қатысатын ерекше мереке.
"Қазақ құсбегілерін бұл жарысқа мемлекеттік жаттықтырушылар Арманбек пен Базарбек Күнтуған бастап барды. Байрақты бәсекеде Қазақстан Республикасының құсбегілік спортынан ұлттық құрамасы жоғары нәтиже көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды",- деп жазды әкімдік.
Сурет: Абай облысы әкімдігі
Жалпы чемпионатқа 60-тан астам құсбегі қатысып, келесі сайыстар бойынша сынға түскен.
- "қолға шақыру",
- "шырға тарту".
Осылайша, Қазақстан ұлттық құрамасы сапында ел намысын қорғаған Абай облысының бүркітшісі Тәттімбет Кәпұлы "Қарагер" атты қыран құсымен жүлделі үшінші орынды, ал атыраулық құсбегі Арман Қошқаров "Аңырақай" атты бүркітімен екінші орынды иеленіп, ел абыройын асқақтатты.
