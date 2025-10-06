Еңбек министрлігі үш ай бойы жұмыс істемеген және зейнетақы жарнасын төлемеген қазақстандықтарды есепке алады
Құжатқа сәйкес, тізбе міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңның 26-бабының 1-тармағы мен 26-1-бабының 1-тармағында көрсетілген азаматтар мен уақытша жүрген шетелдіктердің, сондай-ақ Еуразиялық экономикалық одақ елдерінен келген еңбек мигранттары мен олардың отбасы мүшелерінің деректерін "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясына ұсынуға жауапты органдарды айқындайды. Бұл деректер кейін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандырудың ақпараттық жүйесіне беріледі.
Бірқатар тармақтар жаңа редакцияда жазылды.
Атап айтқанда, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі төмендегі азаматтар санаттары бойынша деректер ұсынуға жауапты болады:
- Жұмыссыз ретінде тіркелген тұлғалар (жұмыс берушіде кәсіби оқуға немесе субсидияланатын жұмыс орындарына жолданғандардан басқа) – "Еңбек нарығы" ақпараттық жүйесі арқылы;
- Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған ата-аналарға, асырап алушыларға, қорғаншыларға төленетін жәрдемақы алушылар – "Зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың орталықтандырылған деректер базасы" және "Төлемдерді өңдеу ұйымы" ақпараттық жүйелері арқылы;
- І топтағы мүгедектігі бар адамға күтім жасайтын жәрдемақы алушылар – сол жүйелер арқылы;
Зейнетақы төлемдерін алушылар, оның ішінде Ұлы Отан соғысының ардагерлері – тиісті ақпараттық жүйелер мен Сот әкімшілігі арқылы.
Сонымен қатар, тізім жаңа тармақпен толықтырылды:
"Соңғы үш ай бойы жұмыс істемейтін және міндетті зейнетақы жарналарын төлемейтін, әлеуметтік әл-ауқаты дағдарыстық немесе төтенше деңгейде тұрған тұлғалар – "Отбасының цифрлық картасы" аналитикалық шешімі арқылы есепке алынады."
Қаулы 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.