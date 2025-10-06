#Қазақстан
#Халық заңгері
#Халық заңгері
Қоғам

ШҚО-да марихуана өсірген күдікті қолға түсті

ШҚО-да полицейлер мен облыстық прокуратура Глубокое ауданының 22 жастағы тұрғынын есірткіні заңсыз сақтап, өсірді деген күдікпен ұстады, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 12:22 Сурет: ҚР ІІМ
ШҚО-да полицейлер мен облыстық прокуратура Глубокое ауданының 22 жастағы тұрғынын есірткіні заңсыз сақтап, өсірді деген күдікпен ұстады.

Тәртіп сақшылары жедел тінту барысында күдіктінің үйінің аумағынан өзіне тән иісі бар өсімдік бұталарын аңғарған.

Сонымен қатар шыны банка мен кептірілген өсімдік салынған қап, металл табақшалар мен ыдыс-аяқ табылды.

Сондай-ақ өсімдіктер салынған кептіргіш машина тәркіленді.

Сараптама нәтижесіне сәйкес, тәркіленген заттың марихуана екенін анықтады. Психотроптық заттың салмағы 4 келіні құрады.

Бұған қоса, сарапшылар 1,2 келіні құрайтын каннабис ретінде таныған өсімдік бұтасын анықтады. Аталған фактілер бойынша күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жетісу облысының тұрғыны үйінде марихуана өсірген
13:25, 29 маусым 2023
Жетісу облысының тұрғыны үйінде марихуана өсірген
ШҚО тұрғынынан марихуана тәркіленді
12:18, 29 қыркүйек 2023
ШҚО тұрғынынан марихуана тәркіленді
Алматы полициясы пәтер ұрлығына күдікті азаматты анықтады
10:34, 28 тамыз 2023
Алматы полициясы пәтер ұрлығына күдікті азаматты анықтады
