Астанада көршісінің ақшасын ұрлаған күдікті қолға түсті
Анықталғандай, ер адамдар бұрын бірге жұмыс істеп, бір пәтерді жалдап тұрған. Оқиға болған күні күдікті бірге тұратын адамның ұйықтауын күтіп, оның күртешесінің қалтасындағы әмиянын жасырын алып, ішіндегі ақшаны иемденіп кеткен.
Кейін пәтерден кетіп, ұрланған қаржыны жеке қажетіне жұмсаған. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдіктінің жеке басы анықталып, ол тұрғылықты жері бойынша ұсталды.
Полиция азаматтарға жалдамалы тұрғын үйге бірге тұратын адамдарды таңдауда мұқият болуға және ақша мен құнды заттарды қолжетімді жерлерде сақтамауға кеңес береді.
Көрінген сенімді адаммен бірге тұру кейде мүліктен айырылуға әкелуі мүмкін. Егер бірге тұратын тұлғалардың күмәнді әрекеттерін байқасаңыздар, бірден ішкі істер органдарына хабарласыңыздар.