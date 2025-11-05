#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
522.49
601.07
6.47
Оқиғалар

Астанада көршісінің ақшасын ұрлаған күдікті қолға түсті

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 09:36 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Астана қаласында полицейлер бірге тұрған адамның пәтерінен ақша ұрлады деген күдікпен 21 жастағы жігітті ұстады.

Анықталғандай, ер адамдар бұрын бірге жұмыс істеп, бір пәтерді жалдап тұрған. Оқиға болған күні күдікті бірге тұратын адамның ұйықтауын күтіп, оның күртешесінің қалтасындағы әмиянын жасырын алып, ішіндегі ақшаны иемденіп кеткен.

Кейін пәтерден кетіп, ұрланған қаржыны жеке қажетіне жұмсаған. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдіктінің жеке басы анықталып, ол тұрғылықты жері бойынша ұсталды.

Полиция азаматтарға жалдамалы тұрғын үйге бірге тұратын адамдарды таңдауда мұқият болуға және ақша мен құнды заттарды қолжетімді жерлерде сақтамауға кеңес береді.

Көрінген сенімді адаммен бірге тұру кейде мүліктен айырылуға әкелуі мүмкін. Егер бірге тұратын тұлғалардың күмәнді әрекеттерін байқасаңыздар, бірден ішкі істер органдарына хабарласыңыздар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түсті
14:58, 13 қазан 2025
Астанада аяқ киім ұрлаған күдікті қолға түсті
ШҚО-да марихуана өсірген күдікті қолға түсті
12:22, 06 қазан 2025
ШҚО-да марихуана өсірген күдікті қолға түсті
Астанада пәтер сату сылтауымен 42 адамды алдаған күдікті ұсталды
11:40, 04 қараша 2025
Астанада пәтер сату сылтауымен 42 адамды алдаған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: