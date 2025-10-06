Синоптиктер қар жауып, күн күрт суыйтын ел өңірлерінің атын атады
Сурет: pexels
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы - 2025 жылғы 7 қазанда Қазақстанда ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz
Болжамға сәйкес, күн күрт суыйды деп күтіледі:
- Алматы облысында және Жетісу облысында сынап бағаны 1-6 градус,
- ал Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде таулы аудандарында 1-3 градус суықты көрсетеді.
"Қазақстанның басым бөлігінде Солтүстік-Батыс антициклон әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республикамыздың солтүстігінде, шығысында ғана атмосфералық фронтальды бөліктердің жылжуына байланысты жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады деп күтіледі. Еліміздің оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында жел күшейіп, Қазақстанның солтүстік-батысында, солтүстігінде, оңтүстік-шығысындағы таулы аймақтарда тұман түседі, оңтүстігінде шаңды дауыл болуы ықтимал". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар республикамыздың бірқатар облыстарында мынандай сипаттағы табиғат құбылысы кездеседі:
- жоғары өрт қаупі - Батыс Қазақстан облысының батысында, солтүстігінде, орталығында, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, солтүстігінде, Жамбыл облысының орталығында, Маңғыстау өңірінің батысында, солтүстік-шығысында, Қостанай облысының оңтүстігінде, Ұлытау облысының шығысында,
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда облысында, Түркістан облысының батысында, солтүстігінде, оңтүстігінде, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, батысында, Батыс Қазақстан облысының солтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.
Бұған дейін алдағы үш күнде Қазақстанның солтүстік және шығыс өңірлерінде қар мен жаңбыр жауып, ауа температурасы -13°С-қа дейін төмендейтіні ескертілген.
