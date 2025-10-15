#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+8°
$
538.63
622.23
6.71
Қоғам

Синоптиктер сынап бағаны 9 градус суықты көрсетіп, үсік жүретін ел өңірлерінің атын атады

Үсік жүреді, ауа райы болжамы, Қазақстан, 16 қазан, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.10.2025 17:58 Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы бейсенбі, 2025 жылғы 16 қазанға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Болжамға сәйкес түнде үсік жүреді деп күтіледі:

  • Жетісу облысында сынап бағаны 4-9 градус суықты,
  • Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде сынап бағаны 1-6 градус суықты көрсетеді.
"Алдағы тәулікте ауа райында айтарлықтай өзгеріс бола қоймайды. Антициклон Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды, ал батыста, еліміздің солтүстік-батысында атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі. Республика бойынша ортақ табиғи құбылыс - желдің екпін алуы, еліміздің оңтүстігінде шаңды дауыл тұрып, батысында, шығысында тұман болады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай табиғи құбылыстар күтіледі:

  • жоғары өрт қаупі - Маңғыстау облысында, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының орталығында, солтүстігінде, Қызылорда облысының орталығында, Алматы өңірінің батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, шығысында, Ұлытау облысының орталығында, Абай облысының оңтүстігінде,
  • төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.

Айта кетсек, сәрсенбі, 15 қазандағы ауа райына антициклон мен атмосфералық фронттардың әсері болатыны ескертілген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Синоптиктер қар жауып, күн күрт суыйтын ел өңірлерінің атын атады
19:50, 06 қазан 2025
Синоптиктер қар жауып, күн күрт суыйтын ел өңірлерінің атын атады
Синоптиктер 17 қыркүйекте сынап бағаны 4 градус суықты көрсететін өңірлерді атады
18:17, 16 қыркүйек 2024
Синоптиктер 17 қыркүйекте сынап бағаны 4 градус суықты көрсететін өңірлерді атады
Синоптиктер демалыс күндері Қазақстанда үсік жүреді деп болжап отыр
13:00, 13 қазан 2023
Синоптиктер демалыс күндері Қазақстанда үсік жүреді деп болжап отыр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: