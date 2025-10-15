Синоптиктер сынап бағаны 9 градус суықты көрсетіп, үсік жүретін ел өңірлерінің атын атады
Сурет: unsplash
"Қазгидромет" РМК мамандары алдағы бейсенбі, 2025 жылғы 16 қазанға арналған Қазақстан бойынша ауа райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Болжамға сәйкес түнде үсік жүреді деп күтіледі:
- Жетісу облысында сынап бағаны 4-9 градус суықты,
- Алматы облысының солтүстігінде, оңтүстігінде сынап бағаны 1-6 градус суықты көрсетеді.
"Алдағы тәулікте ауа райында айтарлықтай өзгеріс бола қоймайды. Антициклон Қазақстанның басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын анықтайды, ал батыста, еліміздің солтүстік-батысында атмосфералық фронтальды бөліктердің әсерінен жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын түседі. Республика бойынша ортақ табиғи құбылыс - желдің екпін алуы, еліміздің оңтүстігінде шаңды дауыл тұрып, батысында, шығысында тұман болады деп болжанады". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сондай-ақ, Қазақстанның бірқатар өңірлерінде мынандай табиғи құбылыстар күтіледі:
- жоғары өрт қаупі - Маңғыстау облысында, Атырау өңірінің солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының орталығында, солтүстігінде, Қызылорда облысының орталығында, Алматы өңірінің батысында, Қостанай және Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, шығысында, Ұлытау облысының орталығында, Абай облысының оңтүстігінде,
- төтенше өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау өңірінің солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай, Батыс Қазақстан облыстарының оңтүстігінде, Ұлытау облысының оңтүстігінде.
Айта кетсек, сәрсенбі, 15 қазандағы ауа райына антициклон мен атмосфералық фронттардың әсері болатыны ескертілген.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript