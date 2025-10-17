#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Қоғам

Көптен күткен жылы күндер: Синоптиктер 18-20 қазанға арналған ауа-райы болжамын ұсынды

Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, осенний лес, осенний парк, парк осенью, лес осенью, роща Баума, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 16:00 Фото: Zakon.kz
"Қазгидромет" РМК мамандары ел бойынша алдағы үш күнге – 18, 19 және 20 қазанға арналған ауа-райы болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Синоптиктер мәліметінше, күшті антициклон Қазақстан аумағының басым бөлігінде жауын-шашынсыз ауа райын қалыптастыруды жалғастыруда.

"Солтүстік өңірлерде түнгі уақытта ауа температурасы минус көрсеткіштерде сақталғанымен, күндіз термометр бағандары +5…+10°С жылылықты көрсетеді. Ал оңтүстік өңір тұрғындарын алтын күз әлі де қуантады — күндізгі ауа температурасы +15…+20°С шамасында болады деп күтіледі". "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі

Тек еліміздің солтүстік-батысында және оңтүстік-шығыстың таулы аймақтарында атмосфералық фронттар жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын әкеледі.

Бұған дейін Өскеменге ұшқан ұшақ ауа-райының қолайсыздығына байланысты Астана әуежайына қайта оралғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Қолжетімді бағадағы азық-түлік: алматылықтарға жағымды жаңалық хабарланды
16:32, Бүгін
Қолжетімді бағадағы азық-түлік: алматылықтарға жағымды жаңалық хабарланды
Жаңбыр, қар және көктайғақ: синоптиктер 13 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
16:05, 12 қазан 2025
Жаңбыр, қар және көктайғақ: синоптиктер 13 қазанға арналған ауа райы болжамын ұсынды
Синоптиктер 18 ақпанда ауа райы қандай болатынын айтты
17:56, 17 ақпан 2025
Синоптиктер 18 ақпанда ауа райы қандай болатынын айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: