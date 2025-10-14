Жауын-шашын мен үсік: "Қазгидромет" 15 қазанға арналған ауа райы болжамын жариялады
Сурет: pixabay
Қазақстанда алдағы сәрсенбі, 15 қазанда, ауа райына антициклон мен атмосфералық фронттардың әсері байқалады, деп хабарлайды Zakon.kz "Қазгидромет" РМК баспасөз қызметіне сілтеме жасап.
"Алдағы тәулікте ауа райы айтарлықтай өзгермейді – антициклон әсерінен елдің басым бөлігінде жауын-шашынсыз болады. Ал батыс, солтүстік-батыс және оңтүстік-шығыс өңірлерде атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты жаңбыр мен қар түрінде жауын-шашын күтіледі. Республика бойынша жел күшейіп, оңтүстікте шаңды дауыл мен тұман болады", - делінген синоптиктердің хабарламасында.
Сондай-ақ түнде Жетісу облысында –2…–7°С дейін үсік күтіледі.
Бұдан бөлек, еліміздің бірқатар өңірінде өрт қаупі жоғары және өте жоғары деңгейде сақталады:
- Жоғары өрт қаупі – Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігі мен шығысында, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігі мен орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай облысының оңтүстік-батысында, Ақмола және Ұлытау облыстарының шығысы мен орталығында, Абай облысының оңтүстігінде;
- Өте жоғары өрт қаупі – Қызылорда, Түркістан, Атырау, Жамбыл, Ақтөбе, Алматы, Қостанай, Батыс Қазақстан және Ұлытау облыстарының жекелеген аудандарында сақталады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript