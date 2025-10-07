#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Қоғам

Шетелдік ұйымдардан ақша немесе мүлік алған заңды тұлғалардың есеп беру тәртібі анықталды

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 09:26 Фото: freepik
Шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардан ақша немесе өзге де мүлік алатын және оларды пайдаланатын заңды тұлға немесе оның құрылымдық бөлімшесіне қатысты кейбір мәселелер жөнінде бұйрық жобасы дайындалды.

Жобаның мақсаты – заңды тұлғалар мен олардың құрылымдық бөлімшелері шетелдік ұйымдардан, шетел азаматтарынан және азаматтығы жоқ адамдардан ақша немесе өзге де мүлік алу және оны пайдалану туралы мәліметтерді ұсыну тәртібі мен мерзімдерін белгілеу, сондай-ақ мұндай мәліметтердің нысандарын, мемлекеттік кірістер органдарына хабарлау нысанын және деректер базасын қалыптастыру тәртібін бекіту болып табылады.

Құжаттың қабылдануы шетел мемлекеттерінен, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетел азаматтары мен азаматтығы жоқ адамдардан ақша немесе өзге де мүлік алатын және оларды пайдаланатын тұлғалар мен заңды тұлғалардың құрылымдық бөлімшелері туралы ақпаратты жүйелеуге және оның ашықтығын арттыруға мүмкіндік береді деп күтілуде.

Атап айтқанда, бірыңғай деректер базасы қалыптастырылып, ол ақпаратты жүйелеуге, құқықтық айқындық пен қаржылық ағымдардың ашықтығын арттыруға, көлеңкелі экономиканың тәуекелдерін төмендетуге және ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етпек.

Құжат "Ашық НҚА" порталында 2025 жылғы 20 қазанға дейін көпшілік талқылауға шығарылды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шетелдік ұйымдардан ақша алатындар тізімі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында жарияланатын болды
16:50, 27 қаңтар 2023
Шетелдік ұйымдардан ақша алатындар тізімі Мемлекеттік кірістер комитетінің сайтында жарияланатын болды
Мемлекеттік кірістер комитеті шетелден қаржы алатын тұлғалар туралы ақпаратты жариялайды
09:40, 16 наурыз 2023
Мемлекеттік кірістер комитеті шетелден қаржы алатын тұлғалар туралы ақпаратты жариялайды
Павлодарда инвесторлар үшін электр тарифтері төмендетілді
09:34, Бүгін
Павлодарда инвесторлар үшін электр тарифтері төмендетілді
