Қоғам

Қазақстанда Жаңа Конституция жобасын түсіндіру науқаны аясында 23 мыңнан астам кездесу өтті

Қазақстанда Жаңа Конституция жобасын түсіндіру науқаны аясында 23 мыңнан астам кездесу өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 23:49 Сурет: Zakon.kz
Қазақстанда Жаңа Конституция жобасына арналған ауқымды ақпараттық-түсіндіру науқаны аяқталды. Ел бойынша 23 мыңнан астам кездесу өткізілді, оған 5,4 миллионнан астам адам қатысты. Түсіндіру жұмыстарына республикалық және өңірлік деңгейдегі 4730 спикер тартылды.

Іс-шаралар елдің барлық өңірлерінде – қалалар мен ауылдық елді мекендерде, кәсіпорындарда, білім беру ұйымдарында және қоғамдық алаңдарда өтті. Науқанның негізгі мақсаты – азаматтарға Конституция жобасының негізгі ережелері туралы жан-жақты түсіндіру және туындаған сұрақтарға жауап беру.

Әртүрлі әлеуметтік және кәсіби топтармен жұмысқа ерекше көңіл бөлінді. Мысалы, жастар үшін шамамен 1,5 миллион адамның қатысуымен 4 900 кездесу өткізілді, ал кәсіпорындардың еңбек ұжымдарында 1,2 миллион адамның қатысуымен 4 200 кездесу өтті.

Науқанды үйлестіруді Жаңа Конституцияны қолдау жөніндегі Жалпыұлттық коалиция жүзеге асырды, ол саяси партияларды, Парламент пен мәслихат депутаттарын, азаматтық қоғам өкілдерін және сарапшылар қауымдастығын біріктірді.

"Біздің міндетіміз – адамдардың Конституция жобасымен жан-жақты танысуына, сұрақтар қоюына және өз пікірін қалыптастыруына мүмкіндік беру. Референдумға қатысу ұсынылып отырған өзгерістерді түсіну негізінде саналы болуы маңызды", – деп атап өтті Коалиция өкілдері.

Кездесулер барысында Негізгі заң жобасының негізгі ережелері талқыланды – азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, әлеуметтік әділеттілік мәселелері, Парламент пен жергілікті өкілді органдардың рөлі, сондай-ақ мемлекет пен қоғамның экологиялық жауапкершілігі.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, өткізілген науқан қоғамның кең қабатын қамтуға және азаматтардың маңызды мемлекеттік шешімді қабылдау процесіне саналы түрде қатысуына жағдай жасауға мүмкіндік берді.

Айдос Қали
Бас прокуратурада жаңа Конституция жобасын талқылауға арналған дөңгелек үстел өтті
Олжас Бектенов жаңа Конституция жобасы туралы жалған ақпарат таратқандарды жауапкершілікке тартуды тапсырды
Қазақстандық жазушыларға жақсы жаңалық хабарланды
Трамп заявил о желании увидеть бой Джейка Пола с Хабибом Нурмагомедовым
Казахстанский теннисист пробился в полуфинал турнира в Тунисе
Экс-тренер "Астаны" может возглавить турецкий клуб
Жанибек Алимханулы определился со следующим соперником и раскрыл планы
