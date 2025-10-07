#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
545.67
636.41
6.57
Қоғам

Ақтөбеде 136 адамды алдап, жарты миллиард теңге иемденген "емшіге" үкім шықты

Тенге, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 14:34 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде өзіне сеніп келген жүзден астам адамды алдап, 579 миллион теңге көлемінде қаражат иемденген "емші" әйелге сот үкімі шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қаланың №2 сотының баспасөз қызметі мәліметінше, сотталушы азаматтарға емдік қызмет көрсетіп жүріп, мешіт пен медициналық орталық салуға, өз баласын шетелде емдетуге және кәсібін дамытуға қаржы жинап жатқанын айтып, оларды өз атына несие рәсімдеуге көндірген.

"Ол алынған ақшаны қайтаруға ниетті болмаған. Несие міндеттемелерін өзге адамдардың атына жаңа қарыз рәсімдеу арқылы жауып отырған", – делінген сот хабарламасында.

Нәтижесінде әйел 136 адамды алдап, жалпы сомасы 579 миллион теңге иемденген.

Сот барысында айыпталушы кінәсін мойындамады.

Үкім бойынша ол 6 жыл 8 ай мерзімге бас бостандығынан айырылды. Алайда Қылмыстық кодекстің 74-бабының 1-бөлігіне сәйкес, жазаның орындалуы екі жылға шегерілді – оның кәмелетке толмаған баласы бар болғандықтан.

Жәбірленушілердің азаматтық талаптары ішінара қанағаттандырылды. Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шымкентте өзін "әкімдік қызметкеріміз" деп таныстырған алаяқтар 70 адамды алдап кетті
00:55, 28 қараша 2023
Шымкентте өзін "әкімдік қызметкеріміз" деп таныстырған алаяқтар 70 адамды алдап кетті
Ерлан Қожағапановқа үкім шықты
10:44, 19 мамыр 2025
Ерлан Қожағапановқа үкім шықты
Шымкентте Ауыл шаруашылығы министрлігінің шенеуніктеріне қатысты үкім шықты
09:15, 16 маусым 2023
Шымкентте Ауыл шаруашылығы министрлігінің шенеуніктеріне қатысты үкім шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: