Еңбек министрлігі "Отбасының цифрлық картасы" туралы мәлімет берді
Қазақстанның Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі "Отбасының цифрлық картасының" (ОЦК) мүмкіндіктері туралы хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, ОЦК мемлекеттік қолдау шараларына құқығы бар азаматтарға өтініш бермей-ақ 11 түрлі жәрдемақы мен әлеуметтік төлемді автоматты түрде рәсімдеуге мүмкіндік береді.
Атап айтқанда, цифрлық карта арқылы келесі төлемдер қолжетімді:
- еңбекке қабілеттіліктен айырылу бойынша әлеуметтік төлем;
- жұмысынан айырылу бойынша әлеуметтік төлем;
- асыраушысынан айырылу бойынша төлем немесе жәрдемақы;
- бала туу және бала күтімі (1,5 жасқа дейін) бойынша жәрдемақы;
- мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған ата-анаға (қамқоршыға) жәрдемақы;
- мүгедектігі бойынша жәрдемақы;
- көпбалалы отбасыларға жәрдемақы;
"Алтын алқа" және "Күміс алқа" иегері аналарға жәрдемақы;
- атаулы әлеуметтік көмек;
- жерлеуге арналған біржолғы төлем.
Министрлік мәліметінше, ОЦК арқылы азаматтарға зейнетақы төлемдері, қандас мәртебесінің мерзімі, сондай-ақ жұмыспен қамту шаралары туралы автоматты хабарламалар жіберіледі.
"Мемлекеттік қолдау шараларына құқық анықталған жағдайда, әлеуетті алушыға 1414 бірыңғай байланыс орталығынан SMS-хабарлама жолданады. Азамат келісімін растаған соң, өтініш автоматты түрде рәсімделіп, төлем қаражаты оның банк шотына аударылады", – деп хабарлады министрлік.
Барлық сұрақтар бойынша азаматтар 1414 нөміріне қоңырау шала алады. Қоңырау тегін.
Сонымен қатар, Ішкі істер министрлігі қызметке қабылдау процесіне жасанды интеллектіні енгізіп жатыр.
