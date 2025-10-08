Шымкент қаласы бойынша ҰҚК қызметкері 12 жылға бас бостандығынан айырылды
Vera.kz-тің мәліметі бойынша, сот экс-подполковник Манат Сарбасовты Қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша кінәлі деп таныды:
- пара алу (366-бап),
- қылмыс жолымен табылған қаражатты заңдастыру (218-бап),
- қызметтік өкілеттіліктерін орындамау (370-бап).
Сарбасов өмір бойы мемлекеттік қызметтерді атқару құқығынан айрыла отырып, 12 жылға сотталды. Сонымен қатар, подполковник атағынан айырылды, элиталық үйдегі пәтері мен көлігі тәркіленеді. Сот 70 миллион теңге көлеміндегі пара сомасын мемлекетке өтеуге міндеттеді.
Істегі басқа қатысушыларға жеңіл үкімдер шықты:
Майор Айдос Сраилов 364-бап бойынша кінәлі деп танылып, 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда рақымшылыққа ілінді.
Чингис Джанабаев 189-баптың 4-бөлігі (ұрлық немесе аса ірі мөлшерде талан-таражға салу) бойынша 7 жылға сотталды.
Тендер ісіне қатысқан кәсіпкер Ерлан Тышқанбаев 5 жылға сотталды, бірақ оның баласының кішкентай болуы мен кіші роль атқаруы ескеріліп, сот залында босатылды.
"Сұңқар Премиум" клиникасының директоры Темірхан Варзилов, сол кезде денсаулық сақтау басқармасының уақытша басшысы болып қызмет атқарған, 361-баптың 1-бөлігі бойынша (қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалану) кінәлі деп танылып, 4 жылға бас бостандығынан шектелді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.