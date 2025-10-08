#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Шымкент қаласы бойынша ҰҚК қызметкері 12 жылға бас бостандығынан айырылды

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 15:04 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласының қылмыстық істер бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаменті бастығының бұрынғы бірінші орынбасары Манат Сарбасовқа қатысты үкім жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Vera.kz-тің мәліметі бойынша, сот экс-подполковник Манат Сарбасовты Қылмыстық кодекстің үш бабы бойынша кінәлі деп таныды:

  • пара алу (366-бап),
  • қылмыс жолымен табылған қаражатты заңдастыру (218-бап),
  • қызметтік өкілеттіліктерін орындамау (370-бап).

Сарбасов өмір бойы мемлекеттік қызметтерді атқару құқығынан айрыла отырып, 12 жылға сотталды. Сонымен қатар, подполковник атағынан айырылды, элиталық үйдегі пәтері мен көлігі тәркіленеді. Сот 70 миллион теңге көлеміндегі пара сомасын мемлекетке өтеуге міндеттеді.

Істегі басқа қатысушыларға жеңіл үкімдер шықты:

Майор Айдос Сраилов 364-бап бойынша кінәлі деп танылып, 1 жылға бас бостандығынан айырылды. Алайда рақымшылыққа ілінді.

Чингис Джанабаев 189-баптың 4-бөлігі (ұрлық немесе аса ірі мөлшерде талан-таражға салу) бойынша 7 жылға сотталды.

Тендер ісіне қатысқан кәсіпкер Ерлан Тышқанбаев 5 жылға сотталды, бірақ оның баласының кішкентай болуы мен кіші роль атқаруы ескеріліп, сот залында босатылды.

"Сұңқар Премиум" клиникасының директоры Темірхан Варзилов, сол кезде денсаулық сақтау басқармасының уақытша басшысы болып қызмет атқарған, 361-баптың 1-бөлігі бойынша (қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалану) кінәлі деп танылып, 4 жылға бас бостандығынан шектелді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Шымкентте ҰҚКД басшысының бұрынғы орынбасары 12 жылға сотталды
20:34, 07 қазан 2025
Шымкентте ҰҚКД басшысының бұрынғы орынбасары 12 жылға сотталды
Ауғандық азамат Қазақстанда 15 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылды
16:50, 11 шілде 2024
Ауғандық азамат Қазақстанда 15 жылдан астам мерзімге бас бостандығынан айырылды
Нұрлан Мәсімов 10 жылға бас бостандығынан айырылды
16:10, 10 тамыз 2023
Нұрлан Мәсімов 10 жылға бас бостандығынан айырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: