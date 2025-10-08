#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+12°
$
541.63
632.24
6.61
Қоғам

Астана маңында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды

Астана маңында мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 18:25 Сурет: polisia.kz
Астана полицейлері қала маңындағы саяжай алаптарының бірінде жасалған, мұқият жоспарланған мал ұрлығын әшкереледі, деп хабарлайды Zakon.kz polisia.kz-ке сілтеме жасап.

Тергеу мәліметінше, Ақмола облысының үш тұрғыны қылмысты алдын ала жоспарлап, қажетті құралдар мен көлікті дайындаған. Түн мезгілінде олар тұрғындардың ауласынан екі бие мен бір сиырды айдап әкетіп, жануарларды жақын маңдағы орманға жеткізген. Ізді жасыру үшін күдіктілер малды сол жерде сойып, етін көлікпен алып кеткен.

Жедел-іздестіру шаралары барысында тәртіп сақшылары жануарлардың терілерін және трассаға апаратын іздерді тапты. Сонымен қатар бейнебақылау камералары күдіктілердің қозғалысын тіркеп, олардың жеке басын анықтауға мүмкіндік берді.

Тінту кезінде қылмыс жасауға пайдаланылған арқан, жүген және шамдар тәркіленді. Ал делдалдардан бөлшектелген мал еті табылып, айғақ ретінде алынды. Ұрланған ет күдіктілер тарапынан сатылып үлгерген.

Қазіргі таңда аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Үш күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Тергеу барысында олардың бұған дейін де ұқсас қылмыстар үшін жауапқа тартылғаны анықталды.

Елорда полициясы тұрғындарға малды қараусыз қалдырмауға, әсіресе түнгі уақытта сақтық шараларын күшейтуге және қора-қопсыларды нығайтуға кеңес берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
15:55, 05 тамыз 2025
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан қылмыстық топ ұсталды
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
10:01, 13 мамыр 2025
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
20:10, 25 ақпан 2025
Алматы облысында мал ұрлығымен айналысқан топ ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: