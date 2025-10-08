#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
540.06
628.25
6.61
Қоғам

Астанада "Хан Шатыр" маңындағы жаңа ғимаратта өрт шықты

Астанада &quot;Хан Шатыр&quot; маңындағы жаңа ғимаратта өрт шықты, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2025 19:44 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз қызметі
Астанада "Хан Шатыр" маңындағы жаңа ғимарат өртенді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде өрт болған сәт түсірілген видео тарады. Видео авторының айтуынша, түтін аспанды басып, көптеген жүргізуші "Хан Шатыр" сауда және ойын-сауық орталығы жанып жатыр деп ойлаған.

Zakon.kz редакциясы бұл жағдайға байланысты Астана төтенше жағдайлар департаменті баспасөз қызметіне сауал жолдады.

Белгілі болғандай, түтін Нұра ауданындағы Тұран даңғылы бойында салынып жатқан жаңа ғимараттан шыққан.

"Оқиға орнына жеткен өрт сөндірушілер анықтағандай, ғимараттың үшінші қабатында құрылыс материалдары 10 шаршы метр аумақта өртенген. Өрт сөндіру бөлімдері келіп жеткенге дейін өрт толық сөндірілген", - деп хабарлады Астана ТЖД баспасөз қызметі.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
21:40, Бүгін
Павлодарда кондитерлік цехта өрт шықты
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
14:45, 23 желтоқсан 2023
Астанадағы "Хан шатыр" сауда ойын-сауық орталығында өрт шықты
Астанада балабақшадан өрт шықты
16:33, 02 мамыр 2023
Астанада балабақшадан өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: